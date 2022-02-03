شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة التقرير المالي لطلبات التنفيذ عبر «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل خدمة «التقرير المالي» لطلبات التنفيذ عبر بوابة «ناجز» Najiz.sa، ضمن حزمة الخدمات التطويرية لقطاع التنفيذ، التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات والأفراد من خلال تمكينهم من معرفة الحركات المالية الواردة لحساباتهم البنكية وتفاصيلها وقيمتها مع إمكانية طباعة التقارير المالية.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد توفر العديد من الخيارات للاستعلام عن الحوالات المالية الواردة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وتتيح لهم عبر بوابة ناجز Najiz.sa إمكانية البحث عن الحوالات برقم الطلب أو الهوية أو تاريخ الحوالة، وتوثق رحلة الحوالات المالية الواردة بشكل دقيق.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ومن ثم اختيار خدمات التنفيذ ثم استعراض التقرير المالي لتظهر جميع تفاصيل الحوالات المالية لطلبات التنفيذ الخاصة بالمستفيد مع العديد من الخيارات. وتأتي هذه الخدمة في سياق التحسين والتطوير المستمرين للخدمات العدلية بهدف خدمة المستفيدين والتيسير عليهم وحفظ وقتهم وجهدهم، عبر حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، بالإضافة إلى استهدافها دعم وتعزيز قطاع الأعمال والشركات وتسهيل الأعمال.