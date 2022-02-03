سحب 343 عينة مخبرية لسلامة الأغذية في الرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحب مختبر سلامة الأغذية في بلدية محافظة الرس 343 عينة لإجراء الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية، خلال 220 جولة رقابية في يناير الماضي. واشتملت الفحوصات على عينات المياه والمواد الغذائية لإجراء التحاليل المخبرية والتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها. وأوضح مدير المختبر، الدكتور راكان العواجي، أن الفحوصات تجرى بشكل يومي عبر كوادر متخصصة باستخدام أجهزة تقنية تكشف عن متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة، كما يجري فحص عينات من اللحوم للتأكد من جودة التخزين واستخدام الطرق الصحية لعمليات الطهي، فضلا عن فحص عينات المواطنين كخدمة اجتماعية في إطار تفعيل الدور الرقابي والحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن العينات غير المتطابقة لمواصفات سلامة الغذاء بلغت نسبتها 8.5% عينة، فيما بلغت المصادرات 180 كجم خلال الشهر الماضي.

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