التشخيص المبكر يسهم في الشفاء من السرطان بنسبة 98 %

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في العالم، تؤكد تقارير صادرة من مجلس الصحة الخليجي أن التشخيص المبكر يسهم في شفاء المرضى بنسبة 98 %.

وتزامنا مع الأسبوع الخليجي للسرطان، أطلق المجلس حملة توعوية خاصة بمرض السرطان، نشر خلالها مجموعة من التصاميم والمقاطع التوعوية التي تسلط الضوء برسائل إيجابية حول حقيقة المرض وطرق التعامل معه، وكسر حاجز الخوف منه، وماهية الطرق العلمية المتبعة للتعافي منه.

وأكد المجلس أن عمل أشعة الماموغرام للكشف على الثدي تستغرق زمنا بسيطا لا يتجاوز 15 دقيقة، مشددا على أهمية الإقبال على الفحص وعدم التراخي في التوجه لمراكز الفحص المتخصصة.

وأضاف «إن معدل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى النساء أكثر بثلاث مرات من الرجال، مؤكدا أن فعالية التدخل المبكر إذا تم اكتشافه تصل إلى 98.3%.»

وأشار إلى أن سرطان القولون والمستقيم هي الأكثر شيوعا لدى الرجال في الخليج، مؤكدا على من أعمارهم ما بين 50 و 75 سنة ونظامهم الغذائي قليل الألياف وعالي الدهون المسارعة في الفحص المبكر للتأكد من حالته الصحية.

ولفت المجلس في حملته إلى أهمية الإقبال على الفحوصات وعدم التراخي في هذا الجانب، وعدم تضخيم الخوف من السرطان، مبينا أن ما نسبته 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، و40% من حالات الإصابة يمكن التعافي منها إذا اكتشفت مبكرا، موضحا أن العلم لا يزال يتقدم ويتطور للوقاية وعلاج الحالات المتبقية.

السرطان .. أرقام وإحصاءات:

