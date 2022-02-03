شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف المؤتمر العالمي لمنظمة دعم الحياة بالأكسجة الغشائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة دعم الحياه بالأكسجة الغشائية لجنوب آسيا وأفريقيا، برعاية من وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك خلال المدة من 26 وحتى 28 فبراير الجاري بمدينة الرياض.

ويناقش المؤتمر آخر مستجدات دعم الحياة خارج الجسم، ومشاركة التجربة الدولية لخدمة الأكسجة الغشائية خارج الجسم خلال جائحة كورونا (كوفيد19)، إضافة إلى تقديم الأدلة العلمية الجديدة وتوضيح التقدم في برنامج خدمات الإيكو.

ويستهدف المؤتمر فئات أطباء العناية المركزة، وجراحي وأطباء القلب، وأطباء الطوارئ، وأخصائيي التروية القلبية، وممرضي العناية المركزة، وممرضي وحدة العناية القلبية، والمعالجين التنفسيين، كما يتضمن المؤتمر ورش عمل حول الأكسجة الغشائية خارج الجسم ، والأكسجة الغشائية التنفسية خارج الجسم، والأكسجة الغشائية خارج الجسم للأطفال.