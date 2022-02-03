شكرا لقرائتكم خبر لحوم فاسدة ومطابخ عشوائية في منشآت غذائية مخالفة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة، قامت الفرق الرقابية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بعدد من الجولات التي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وإغلاق العديد من المنشآت المخالفة وفقا للنظام.

بلدية الجموم

ورصدت بلدية الجموم مجموعة من المخالفات، تمثلت في ضبط مطبخ عشوائي تديره عمالة مخالفة ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث يتم بداخله ذبح المواشي بطرق عشوائية مخالفة، واستخدام غسالات مخالفة للاشتراطات البلدية في بعض محلات غسيل الملابس، إضافة إلى ضبط عمال يعملون بدون شهادات صحية، نتج عن ذلك مصادرة وإتلاف 10 كجم لحوم محضرة من السابق ومجهولة المصدر، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.

بلدية الشوقية

وفي بلدية الشوقية الفرعية صادرت الفرق الرقابية 800 كجم من الخضراوات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية في نطاقها الإشرافي على المباسط والبروزات المخالفة التي تدار من قبل المخالفين الموجودين على الطرقات والأماكن العامة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وأكدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

بلدية المعابدة

وفي بلدية المعابدة الفرعية نفذت الفرق الرقابية جولات ميدانية على المرافق العامة، أسفرت عن إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة بالطريق العام؛ تمثلت في عدد من الحواجز ذات أحجام مختلفة، ومصادرة كراس مخالفة على الشوارع العامة، إضافة إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات مقامة أمام المنازل مشوهة للمظهر العام في عدد من المواقع.

بلدية العمرة الفرعية

فيما أزالت بلدية العمرة الفرعية 75 سيارة خربة وهياكل تالفة، للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية التي تشوه المظهر العام ولمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وتمت الإزالة بعد إشعار ملاكها، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

مخالفات تم ضبطها

