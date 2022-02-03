تسجيل 3852 إصابة بكورونا وشفاء 4638 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 3852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 4638 حالة للشفاء. وأوضحت الصحة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية أن الحالات الحرجة 1010 حالات. وبينت أنه جرى تسجيل 4 وفيات، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 699069



حالات التعافي 653972



الحالات النشطة 36150



إجمالي الوفيات 8947



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