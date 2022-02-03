شكرا لقرائتكم خبر الجرعة التنشيطية شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وزارة الداخلية الجرعة التنشيطية الثالثة لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من الواحدة صباح الأربعاء المقبل، فيما ألزمت جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين - بغض النظر عن حالة تحصينهم - بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه وفقا للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.

الضوابط المحددة:

