شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» يطبق تقنية جديدة تمنع اختراق البيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طبق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مختبر تقنيات «سلسلة الكتل» أو ما تسمى بـ(Blockchain) لدراسة هذه التقنيات عن قرب واختبار تطبيقاتها المختلفة في مجال القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية المستشفى لخدمة المرضى والارتقاء بالخدمات التقنية في القطاع، وذلك ضمن توجهات التحول الرقمي لرؤية 2030. وأنشئت عام 2008 بهدف حفظ المعلومات بشكل آمن وموثوق، ومن الخواص الرئيسة لهذه التقنية أنها تسمح بحفظ البيانات بطريقة مشفرة وغير قابلة للاختراق أو التلاعب.

وتعتبر هذه التقنية حديثة في حفظ البيانات والتي لم توفرها أي تقنية سابقة، الأمر الذي يفتح المجال للقطاع الصحي لاختبار ودراسة تطبيقات عديدة لهذه التقنية والتحقق من فعاليتها.

وأوضح رئيس شؤون تقنية المعلوماتية الصحية للمؤسسة العامة لـ «التخصصي» الدكتور أسامة السويلم أنه وبعد إنشاء مختبر تقنيات سلسة الكتل والذي يعد رائدا في القطاع الصحي، ستسهم نتائج دراسة هذه التقنية عن قرب واختبار تطبيقاتها المختلفة، كسلاسل الإمداد، وتخزين الوثائق والشهادات، والأبحاث، وبرامج المكافآت، والكثير من التطبيقات الأخرى من دعم القطاع الصحي في المملكة بشكل عام، كما تم إطلاق أول تجربة لاستخدام هذه التقنيات في المستشفى بنجاح ضمن خطة لإطلاق عدة مشاريع لاحقة في هذا المجال.

مختبر تقنيات «سلسلة الكتل»

