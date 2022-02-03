«التخصصي» يطبق تقنية جديدة تمنع اختراق البيانات

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وتعتبر هذه التقنية حديثة في حفظ البيانات والتي لم توفرها أي تقنية سابقة، الأمر الذي يفتح المجال للقطاع الصحي لاختبار ودراسة تطبيقات عديدة لهذه التقنية والتحقق من فعاليتها.
وأوضح رئيس شؤون تقنية المعلوماتية الصحية للمؤسسة العامة لـ «التخصصي» الدكتور أسامة السويلم أنه وبعد إنشاء مختبر تقنيات سلسة الكتل والذي يعد رائدا في القطاع الصحي، ستسهم نتائج دراسة هذه التقنية عن قرب واختبار تطبيقاتها المختلفة، كسلاسل الإمداد، وتخزين الوثائق والشهادات، والأبحاث، وبرامج المكافآت، والكثير من التطبيقات الأخرى من دعم القطاع الصحي في المملكة بشكل عام، كما تم إطلاق أول تجربة لاستخدام هذه التقنيات في المستشفى بنجاح ضمن خطة لإطلاق عدة مشاريع لاحقة في هذا المجال.
مختبر تقنيات «سلسلة الكتل»
- تم إنشاؤه في عام 2008
- يحفظ المعلومات بشكل آمن وموثوق
- حفظ البيانات بطريقة مشفرة وغير قابلة للاختراق
- دعم القطاع الصحي في المملكة بشكل عام
- إطلاق أول تجربة لاستخدام هذه التقنيات في المستشفى بنجاح
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