شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 37 محلا في حاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شارك في الحملة العديد من الجهات الحكومية متمثلة في فرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، وفرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إلى ذلك نفذت الأمانة 1050 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
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