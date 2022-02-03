شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 37 محلا في حاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، نفذت أمانة المنطقة الشرقية جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، شملت المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام، وأسفرت عن ضبط 143 مخالفة، وإغلاق 37 محلا في حاضرة الدمام، التي تم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

شارك في الحملة العديد من الجهات الحكومية متمثلة في فرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، وفرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

إلى ذلك نفذت الأمانة 1050 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.