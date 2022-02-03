5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «جاذبية مؤقتة ومخاطر دائمة».. عبارة قد تحمل مزيدا من القلق لعشاق مستحضرات التجميل خاصة السيدات، فوضع الماكياج بصورة يومية هواية مفضلة لعدد كبير منهن، إلا أن فئة كبيرة لا تتنبه لما تشكله هذه المستحضرات من خطورة. ويرى خبراء تجميل أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة البشرة، هي التأكد من تاريخ صلاحية المستحضر، والتخلص منه فور انقضاء مدة صلاحيته. هنا تطلق هيئة الغذاء والدواء تحذيرا من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وتركز على 5 أخطاء شائعة يمكن الانتباه إليها حتى لا يقع المحظور. وبصفة عامة يلجأ كثير من الناس إلى استخدام مستحضرات التجميل، إما لمنح الوجه الجمال والجاذبية، أو لإخفاء العيوب التي قد تعاني منها البشرة، باعتبارها الطريق الأسرع للتخلص من هذه العيوب، وأنها تريحهم من الذهاب إلى الطبيب. ولكن في الواقع فإن لمستحضرات التجميل أخطارا تفوق بكثير مميزاتها. الأخطاء الخمسة الشائعة:



عدم تنظيف اليدين والأدوات (مثل فرش الماكياج والاسفنج) قبل الاستخدام يتسبب في تلوث المنتج بكتيريا.

عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعل المنتج معرضا للهواء، وبالتالي يفقد فاعليته ويكون معرضا للبكتيريا أو الفطريات.

خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها يقلل من فاعلية المواد الحافظة، وبالتالي يسرع من انتهاء فترة صلاحية المنتج.

مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.

عدم الالتزام بظروف التخزين الموصي بها من قبل الشركة المصنعة.



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