وظائف عسكرية للنساء في السجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة «جندي» للعنصر النسائي. وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول سيتم ابتداء من السبت الساعة الـ10 صباحا الموافق 4/ 7/ 1443هـ، حتى الخميس الساعة الـ10 صباحا الموافق 9/ 7/ 1443هـ عبر منصة (أبشر - وتوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa



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