شكرا لقرائتكم خبر الأمن السيبراني يتصدر عناوين جناح جامعة نايف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد جناح جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إقبالا كبيرا من زوار المعرض الأكاديميين، والخبراء، والمختصين، والطلاب الجامعيين بمختلف شرائحهم وتخصصاتهم الفكرية والعلمية، كما يشكل الجناح فرصة مهمة وحيوية للاطلاع على المجالات التي تزخر بها الجامعة واهتماماتها وأنشطتها المتنوعة.

وأوضح عبدالمجيد العمري، من جناح الجامعة أن معرض القاهرة من أهم المعارض في العالم العربي، وجامعة نايف باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تضطلع بدورها في التواجد في مثل هذه المحافل الثقافية والفكرية والعلمية من أجل نشر المعرفة، بالإضافة إلى إثراء المكتبة العربية بإصدارات الجامعة العلمية المتميزة.

وأضاف «إن الجامعة تشارك هذا العام بأكثر من 130 إصدارا مختلفا لجذب أكبر شريحة ممكنة من الزوار المختصين والمهتمين بالعلوم الأمنية والقانون وعلم الجريمة، وكذلك الأمن السيبراني، كما تشارك الجامعة بمجلات علمية محكمة يكتب فيها عدد من الخبراء والمختصين كل في مجال اختصاصه.

وعن أحدث إصدارات الجامعة أوضح أنها تشارك بإصدارات حديثة لعامي (2021/2022م)، منها السياسية والاجتماعية ومكافحة الجرائم الالكترونية، وغيرها من الإصدارات التي تهتم بتعليم وتعزيز الأمن الفكري.

وحول اهتمامات وأنشطة جامعة نايف العربية، أفاد العمري، بأن الجامعة لديها العديد من الشراكات في الجهات ذات العلاقة لتعزيز الدور المنوط بها في الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم برامجها التدريبية والأكاديمية المتخصصة، ودورياتها العلمية والأمنية، فضلا عن اهتمامها بالدراسات والبحوث الأمنية.

وفيما يتعلق بجودة الطباعة والنشر والتوثيق أشار إلى أن الجامعة تعمل على طبع وتوثيق إصداراتها وفقا لأحدث المعايير العالمية، وأغلب المؤلفات والإصدارات تتضمن الباركود الخاص بها، واسم المؤلف، وجهة الإصدار، وغيرها من الأمور المهمة في مجال النشر والتوثيق.

عناوين إصدارات جامعة نايف:

