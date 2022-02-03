لقاء لتوظيف خريجي الفندقة وإنتاج الطعام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بمقرها الاثنين المقبل لقاء التوظيف تحت شعار «شباب الوطن هدفنا»، بالتعاون مع شركة البحر الأحمر العالمية، ويستمر أربعة أيام. ودعت وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية المتدربين لحضور الملتقى الذي يستهدف خريجي تخصصي الفندقة، وإنتاج وخدمة الطعام، ويتضمن إجراء اختبارات عملية للمرشحين المقبولين.



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