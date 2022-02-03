شكرا لقرائتكم خبر مطالبة بمنصة الكترونية لتسهيل وصول متطوعي الترجمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مختصون في مجال الترجمة، خلال لقاء نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة مع المهتمين بقطاع الترجمة تحت عنوان «التطوع في مجال الترجمة»، ضمن اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنظيمها في مختلف قطاعاتها، بتخصيص منصة الكترونية لتسهيل وصول المتطوعين في الترجمة.

وشارك في هذا اللقاء عدد من المختصين في مجال الترجمة، الذين أكدوا حاجة مجال التطوع في الترجمة إلى تنظيم، وضم الجهود المبذولة في هذا المجال في منصة الكترونية أو منظمة متخصصة تقوم على تسهيل وصول الطلبة والراغبين في التطوع لهذا النشاط، إضافة إلى حاجة المجال إلى الدعم اللوجستي وتبني الموهوبين والموهوبات ليتمكنوا من اكتشاف طاقاتهم وتطورها.

وأشادوا بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيمها لمثل هذه اللقاءات التي تعزز من مجال الترجمة بشكل عام والتطوع فيه بشكل خاص.

وتحدث المشاركون عن الفرص في مجال الترجمة وكيفية خلقها، والمجالات والمشاريع أو الجهات التي يمكن للمترجم أن يتطوع بها، والطرق المثالية التي يحمي فيها المتطوع نفسه من استغلال بعض الجهات والمنظمات لجهوده وحقوقه الفكرية، والتي تتم من خلال التوثيق وجدولة العمل والتنظيم والرقابة.

وشددوا على أن العمل والنزول للميدان يعد أهم خطوات التدريب التي تسهم في صقل مهارات المترجم المبتدئ، كما أن البحث عن المواضيع المهمة وتكوين فرق العمل يسهمان في توحيد الجهود وتقديم تجربة متطورة خصوصا إذا كانت تحت إشراف أصحاب الخبرات وأساتذة المجال.

وتطرق المشاركون إلى بعض المشاكل التي تواجه حديثي التخرج في مجال الترجمة، والتي تتمثل في عدم وجود منصة متخصصة تساعدهم في الوصول إلى الباحثين عن المتطوعين.

أبرز المحاور:

