نسخة محدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أمس النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية التي تحتوي على معلومات جيومكانية وطنية موثوقة وآمنة ومحدثة. وتقدم المنصة العديد من الخدمات والأدوات لمستخدميها، وجرى تحديثها ببيانات أكثر من 20 جهة حكومية تم جمعها ومعالجتها وتكاملها ونشرها عبر المنصة التي جاء إطلاقها خلال أعمال مؤتمر LEAP.



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