وزير التعليم يلتقي بالملحقين الثقافيين المعيّنين في 7 دُول

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، بعدد من الملحقين الثقافيين المعيّنين في دول البحرين وعمان والكويت والمغرب والهند وباكستان وماليزيا.

ونوه آل الشيخ خلال اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم، ودعم الملحقيات الثقافية، ودورها في التكامل مع الجهود الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وعلاقاتها الدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى دور الملحقيات في دعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين في الخارج، والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتنسيق وتكامل الجهود مع سفارات المملكة في الخارج بما يعزز توحيد الجهود والتعاون المستمر.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعدد من مسؤولي الوزارة.