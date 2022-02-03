وزير التعليم يلتقي بالملحقين الثقافيين المعيّنين في 7 دُول

ونوه آل الشيخ خلال اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم، ودعم الملحقيات الثقافية، ودورها في التكامل مع الجهود الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وعلاقاتها الدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى دور الملحقيات في دعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين في الخارج، والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتنسيق وتكامل الجهود مع سفارات المملكة في الخارج بما يعزز توحيد الجهود والتعاون المستمر.
حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعدد من مسؤولي الوزارة.
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