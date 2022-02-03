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الموارد البشرية: خروج نهائي للوافد صاحب واقعة التغريدات المسيئة

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، سعد بن عبدلله آل حماد، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول التغريدات المسيئة من قبل أحد الوافدين العاملين في القطاع الخاص، أن الوزارة تحققت من مقر الشركة التي كان الوافد يعمل بها، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بنظام العمل السعودي، وأفادوا باستبعادهم للوافد فور علمهم بتغريداته المسيئة، وقد غادر على الفور إلى بلاده بتأشيرة خروج نهائي.

وشدد المتحدث الرسمي، على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين، لأنظمة العمل في المملكة العربية ، «منشآت أو أفرادا»، ولن تتغاضى عن أي تجاوزات نظامية، مهيبًا بالجميع على أهمية الإبلاغ عن كافة المخالفات في سوق العمل، عن طريق قنوات الوزارة المتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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