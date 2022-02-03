الموارد البشرية: خروج نهائي للوافد صاحب واقعة التغريدات المسيئة

وشدد المتحدث الرسمي، على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين، لأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية، «منشآت أو أفرادا»، ولن تتغاضى عن أي تجاوزات نظامية، مهيبًا بالجميع على أهمية الإبلاغ عن كافة المخالفات في سوق العمل، عن طريق قنوات الوزارة المتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي.
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