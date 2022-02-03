شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقيل" يوقع عقد تخفيض منسوب المياه السطحية لحي طيبة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تكلفة المشروع 362 مليون ريال ومدة التنفيذ تصل لـ 36 شهراً

• المشروع سيحدّ من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم بمقر أمانة محافظة جدة عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 36 شهراً، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أمين جدة صالح بن علي التركي أن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 10.90 كم2، وتعد من المناطق السكنية الواعدة، لافتا إلى أن المشروع سيحدّ من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، كما يضمن معايير معتمدة في السلامة والأمان.

وأضاف أمين جدة أنه بانتهاء تنفيذ حلول التصريف المقترحة، سيجري رفع المعاناة عن العديد من المواطنين والقضاء على تجمعات المياه السطحية التي نتج عنها تأثيرات سلبية صحية وبيئية على السكان، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تشجيع التطور العمراني لهذه المنطقة.

من جهته أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي طيبة شرق طريق المدينة وشمال القناة الشرقية بمحافظة جدة، ويشمل إنشاء وتنفيذ شبكات تصريف ومحطة رفع ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بالقناة الشمالية، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية.

يذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار إضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 770 مليون ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – ومشروع حي المنار - ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل - ومشروع حي التيسير - ومشروع حي الأصالة - إضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ( المرحلة الثانية , والمرحلة الثالثة , والمرحلة الرابعة).