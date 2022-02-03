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ولي العهد يبحث هاتفيًا الشراكة الاستراتيجية مع رئيس الوزراء الياباني

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية اليابانية 2030.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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