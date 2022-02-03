شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث هاتفيًا الشراكة الاستراتيجية مع رئيس الوزراء الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.