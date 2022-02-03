شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقي الملحقين الثقافيين المعيّنين في 7 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جهود كبيرة لدعم الرحلة التعليمية وخدمة الطلبة المبتعثين

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم عدداً من الملحقين الثقافيين المعيّنين في دول البحرين وعمان والكويت والمغرب والهند وباكستان وماليزيا.

ونوه اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- لقطاع التعليم، ودعم الملحقيات الثقافية، ودورها في التكامل مع الجهود الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وعلاقاتها الدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيراً إلى دور الملحقيات في دعم الرحلة التعليمية لأبنائنا من الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين في الخارج، والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتنسيق وتكامل الجهود مع سفارات المملكة في الخارج بما يعزز توحيد الجهود والتعاون المستمر.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، وعدد من مسؤولي الوزارة.