فتح باب القبول والتسجيل على وظائف عسكرية للنساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون، برتبة «جندي» للعنصر النسائي. وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول، سيتم ابتداءً من يوم السبت الساعة الـ 10 صباحاً الموافق 4/ 7/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الساعة الـ 10 صباحاً الموافق 9/ 7/ 1443هـ، عبر منصة «أبشر - وتوظيف» على الرابط التالي: https://jobs.sa



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