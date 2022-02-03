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فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للنساء في مديرية السجون

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة "جندي" للعنصر النسائي.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول سيتم ابتداءً من يوم السبت الساعة الـ 10 صباحاً الموافق 4/ 7/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الساعة الـ 10 صباحاً الموافق 9/ 7/ 1443هـ عبر منصة (أبشر – وتوظيف) على الرابط التالي : https://jobs.sa .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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