شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (أخو الفقيد)، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.