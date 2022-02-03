شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يكرم البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظه الله ـــ البنك الأهلي السعودي الشريك الاستراتيجي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يُعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي تعكس العمق التاريخي الأصيل للمملكة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض، واستمر 40 يوم بمشاركة محلية واقليمية واسعة.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ عمار الخضيري رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وتكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهم الله- للبنك الأهلي السعودي الشريك الاستراتيجي للمهرجان، مُشيراً إلى أن المهرجان يُظهر الجانب المشرق من تراث وطننا الغالي ويُعزّز هويتنا الوطنية. وأضاف أن شراكة البنك مع هذا الحدث الوطني البارز تنطلق من حقيقة راسخة هي انتماءه لهذا الوطن الغالي وتمسّكه بقيمه وثوابته وتراثه، إضافة إلى حرص البنك على دعم الفعاليات الوطنية ذات العمق التاريخي الأصيل للمملكة.

وأردف الخضيري قائلاً: "إن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أصبح شارة حضارية بارزة ليس في المملكة فحسب بل في المنطقة العربية والعالم أجمع"، كما أن شراكة البنك الأهلي السعودي ورعايته للمهرجان الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم، من شأنها أن تعكس الوجه الحضاري للمملكة".

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي يعتز برعايته المستمرة للمهرجان الذي يحمل اسم المؤسّس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيّب الله ثراه"، ويسعى لمواكبة الجهود التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترمي إلى استثمار مختلف المقومات الوطنية على النحو الذي يضع المملكة على خارطة أكثر الوجهات السياحية والاقتصادية والاستثمارية جاذبية.