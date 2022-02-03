شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية مع الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، اجتماعاً مع سفير جمهورية الأرجنتين المعين حديثاً لدى المملكة غييرمو نيلسن، في مقر المجلس بالرياض اليوم.

ورحب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور إبراهيم النحاس، في بداية الاجتماع بالسفير الأرجنتيني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته سفيراً لبلاده في المملكة، مؤكداً أهمية العلاقات التي تجمع المملكة وجمهورية الأرجنتين في مختلف المجالات وخاصةً البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في المملكة، وبلقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية في مجلس الشورى، متطلعاً إلى المزيد من العمل لتعزيز وتطوير سبل التعاون الثنائي في شتى المجالات لاسيما البرلمانية منها، مُشيداً برؤية المملكة 2030 وبما حققته من إنجازاتٍ تنموية.

وبحث الاجتماع الذي حضره عدداً من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية.

يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.