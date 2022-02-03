شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه الأخير.. «LEAP» يواصل استقبال عدد كبير من المهتمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل فعاليات مؤتمر LEAP التقني الدولي تحت شعار «عين على المستقبل» حضور لافت من الزوار والمهتمين بالجانب التقني.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من 350 متحدثا يمثلون 40 دولة حول العالم، ويعد كأضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها، وركّز المؤتمر في جلساته على تنمية المستقبل الرقمي المستدام وموضوع الإنترنت للجميع. كما استعرضت احتمالات المستقبل الرقمي المستدام. فيما ناقش موضوع «الإنترنت للجميع».