شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 75 سيارة تالفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع المنطقة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة قيام الفِرق الرقابية بتنفيذ جولات ميدانية على المرافق العامة، أسفر عنها إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة بالطريق العام؛ تمثلت في عدد من الحواجز ذات أحجام مختلفة، ومصادرة كراسي مخالفة على الشوارع العامة، إضافةً إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات مُقامة أمام المنازل مشوّهاً للمظهر العام في عدد من المواقع. كما أزالت بلدية العمرة الفرعية خلال جولاتها الميدانية في الشوارع العامة ضمن نطاقها الإشرافي بعدد 75 سيارة خربة وهياكل تالفة، وذلك للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية التي تشوه المظهر العام ولمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيرة إلى أن الإزالة تمت بعد إشعار ملاكها، وإعطائهم مُهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل الإدارة العامة للنظافة بالأمانة. وتأكد الأمانة بأن الجولات الميدانية مستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على سلامة الجميع ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها على رقم البلاغات البلدية الموحد 940.