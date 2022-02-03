شكرا لقرائتكم خبر عن «الفايز» نرفض تحت أية ذريعة ومبرر التدخل من أي دولة في شؤون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه دولة رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، بالدعم المتواصل الذي تجده الأردن من المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم معه قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لم تتخل عن مساعدة الأردن، معربًا عن تقديره البالغ إزاء مواقف المملكة وقيادتها الحكيمة ودورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجهودها المتواصلة لإعادة الشرعية في اليمن.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مع دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز، في إطار زيارة رئيس مجلس الشورى إلى المملكة الأردنية الهاشمية حاليًا تلبية لدعوة رسمية تلقاها من دولة رئيس مجلس الأعيان. وأكد دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني وقوف الأردن إلى جانب المملكة على الدوام، وموقف بلاده الثابت والراسخ تجاه أمن المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا تؤمن بأن أمن المملكة ودول الخليج العربي عمومًا، جزء من أمن الأردن الوطني وثوابته، مؤكدًا رفض بلاده تحت أية ذريعة ومبرر التدخل من أي دولة في شؤون المملكة العربية السعودية. ووصف دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني العلاقات الأردنية السعودية بالعلاقات القوية والراسخة والقائمة على أُسس ثابتة مبنية على الاحترام المتبادل والتنسيق الدائم، مبينًا أن هذه العلاقات تنطلق من ثوابت تعزز مفهوم الأمن المشترك والمصير الواحد. وأكد الفايز خلال جلسة المباحثات أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المملكة والأردن بما يخدم الأهداف المشتركة، ويوحد المواقف حول مختلف القضايا. من جانبه، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعبًا, متمنيًا للأردن ولشعبه الكريم دوام العزة والتقدم، مبينًا أن العلاقات بين البلدين تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتستند على امتداد تاريخي، مشيدًا بما تشهده علاقات التعاون بين البلدين من تنامي مستمر وتقدم في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية، لافتًا النظر إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، على دعم كافة السبل لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، مبينًا أن أهمية هذه الزيارة تنطلق من حرص المجلسين على الإسهام بتطوير العلاقات الثنائية والدفع بمجالات التعاون البرلماني بما يحقق المصالح ويعزز التنسيق المشترك. وجرى خلال جلسة المباحثات بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل البرلمانية الدولية، وتفعيل دور لجان الصداقة والأخوة البرلمانية المشتركة. حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، ومعالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية بالمجلس صالح بن منيع الخليوي، والدكتور إبراهيم بن محمد القناص، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وعدد من أعيان ومسؤولي مجلس الأعيان الأردني.