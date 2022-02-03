إطلاق خدمة التقرير المالي لطلبات التنفيذ عبر ناجز  

بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل خدمة "التقرير المالي" لطلبات التنفيذ عبرضمن حزمة الخدمات التطويرية لقطاع التنفيذ، التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات وكذلك الأفراد من خلال تمكينهم من معرفة الحركات المالية الواردة لحساباتهم البنكية وتفاصيلها وقيمتها مع إمكانية طباعة التقارير المالية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد توفر العديد من الخيارات للاستعلام عن الحوالات المالية الواردة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وتُتيح لهم عبر بوابة ناجز إمكانية البحث عن الحوالات برقم الطلب أو الهوية أو تاريخ الحوالة، وتوثق رحلة الحوالات المالية الواردة بشكل دقيق.

وتستهدف الخدمة تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات من خلال التوسع في تقديم العديد من الخيارات، حيث يمكن للممثل النظامي للشركة البحث عن الحوالات المالية برقم السجل التجاري لمعرفة الحركات المالية الواردة لحساب الشركة على جميع طلبات التنفيذ الخاصة بها، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ أو التواصل مع الدائرة لمعرفة تفاصيل الحوالات المالية وحركتها.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار خدمات التنفيذ ثم استعراض التقرير المالي لتظهر جميع تفاصيل الحوالات المالية لطلبات التنفيذ الخاصة بالمستفيد مع العديد من الخيارات.

وتأتي هذه الخدمة في سياق التحسين والتطوير المستمرين للخدمات العدلية بهدف خدمة المستفيدين والتيسير عليهم وحفظ وقتهم وجهدهم عبر حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، بالإضافة إلى استهدافها دعم وتعزيز قطاع الأعمال والشركات وتسهيل الأعمال