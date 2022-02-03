شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم ضخم من «سيدة» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحة الصد بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة في إجراء عملية معقدة لإستئصال ورم كيسي ضخم بحجم 8 سنتميتر لسيدة في العقد الخامس من عمرها .

و قال رئيس قسم جراحة الصدر و رئيس قسم العمليات و جراحة اليوم الواحد الدكتور هاني صعيدي استشاري جراحة الصدر أن المريضة راجعت العيادات الخارجية لقسم جراحة الصدر و هي تعاني من كحة مزمنة و ألم في الصدر مع صعوبة في التنفس ، و أضاف تمت مناظرة الحالة في العيادة و أُجري لها كامل الفحوصات الطبية اللازمة و التي بينت وجود ورم كيسي ضخم بحجم 8 سنتميتر في المنصف السفلي بمنطقة حساسة بين الشريان الأورطي و الشريان الرئوي السفلي مع إلتصاقها بالمرئ و القصبة الهوائية .

و أوضح صعيدي أنه تم دراسة الحالة الصحية للمريضة و وضع الخطة العلاجية بالتعاون الطبي مع فريق جراحة الأوعية الدموية ، نظراً للخطورة العالية على صحة المريضة ، حيث تقرر تحويل المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتجهيزها و نقلها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة بتقنية معقدة ، تم فيها شق الصدر و إستئصال الورم كاملاً بنجاح – ولله الحمد – دون حدوث أي مضاعفات أثناء الجراحة مع المحافظة على الأعضاء ، شارك في إجرائها كلاً من الدكتور بدر جب استشاري جراحة الأوعية الدموية و الدكتور محمد لمفون و الدكتورة سوسن جان أخصائيين جراحة و الدكتور محمد حسن استشاري تخدير .

و تبعها في المرحلة الأخيرة نقل المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لإبقائها تحت الملاحظة و المتابعة الطبية و تقديم الرعاية الصحية لها ، تم خلالها إزالة أنبوب الصدر في اليوم الثالث ، و قد لاحظ الفريق الطبي المعالج و المشرف على الحالة تحسن عام بجسم المريضة مما أعطي لها الإذن بالخروج الطبيعي لتغادر المجمع الطبي و هي تتمتع بصحة جيدة و متابعة حالتها الصحية في عيادة جراحة الصدر حسب مواعيد طبية مجدوله لها .