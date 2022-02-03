شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 10 كجم لحوم مجهولة المصدر في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الجموم الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاقها الإشرافي؛ وذلك للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البلدية وللمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين. وتمكن فريق من مراقبي قسم المواد الغذائية والصحة العامة خلال جولاتهم من رصد مجموعة من المخالفات البلدية، تمثلت في ضبط مطبخ عشوائي تديره عمالة مخالفة ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث يتم بداخله ذبح المواشي بطرق عشوائية مخالفة، واستخدام غسالات مخالفة للاشتراطات البلدية في بعض محلات غسيل الملابس، إضافة إلى ضبط عمال يعملون بدون شهادات صحية، نتج عن ذلك مصادرة وإتلاف 10 كجم لحوم محضرة من السابق ومجهولة المصدر، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق. وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بمصادرة 800 كجم من الخضروات والفواكة وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية في نطاقها الإشرافي على المباسط والبروزات المخالفة التي تدار من قبل المخالفين الموجودين على الطرقات والأماكن العامة، وجرى تسليم الفواكة والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي. وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.