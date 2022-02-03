شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / معدل إصابات كورونا في المملكة ينخفض بتسجيل 3852 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية, (3852) إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي (4638) حالة, والحالات الحرجة (1010)، و(4) حالات وفاة. وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (699069), وعدد حالات التعافي (653972)، والحالات النشطة (36150), بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8947) "رحمهم الله". ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).