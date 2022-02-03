شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحصل على شهادة الاعتماد في المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت "الصحة" على شهادة الاعتماد للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية من هيئة الحكومة الرقمية كأول جهة حكومية في القطاع الصحي على هامش فعالية " ليب - Leap " وتسلم الشهادة نيابة عن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحول الرقمي المهندس عبدالعزيز الرميح، وذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية أمس الأربعاء، ضمن مؤتمر التقنية الدولي، بحضور معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد الصويان. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته "الصحة" نظير تبني أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة في تمكين التحول الرقمي، وتحقيق رؤيتها في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، ورفع جودة الخدمات. ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل، والمواءمة بين قطاع الأعمال، وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة، ومؤشرات أداء، للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد، وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والإسهام في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.