شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 230مترًا مكعبًا من مخلفات البناء في «طلعة التمياط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط خلال شهر يناير الماضي 2022م، 1,230مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والإنشاءات وإزالة التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات، مع معالجة 150 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، و350 متراً مربعاً لإصلاح الإنترلوك والأرصفة، و500 متر مربع من صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء.

كما تم معالجة 5 حاوية نظافة كبيرة، وصيانة 205 أعمدة إنارة وفوانيس، بالإضافة لتنظيف أراضي الفضاء والساحات العامة من المخلفات وقص الحشائش وتنسيق المسطحات الخضراء.