شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل «قطاع الأفلام» بـ879 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية الثقافي عن «برنامج تمويل قطاع الأفلام»، الذي يستهدف دعم المحتوى المرئي المحلي والتطوير الشامل لقطاع الأفلام بالمملكة، بمخصصات تقدر بـ 879 مليون ريال.

ويعد برنامج تمويل قطاع الأفلام أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة، وتنمية قطاع الثقافة في المملكة بشكل عام، وقطاع الأفلام بشكل خاص.

ويسعى صندوق التنمية الثقافي من خلال البرنامج للإسهام في دعم صناعة قطاع أفلام نشط ومستدام، من خلال باقات تمويلية لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى تمكين البنية التحتية والرواد من القطاع الخاص.

وتستهدف الباقات التمويلية الشركات المنتجة والموزعة، وجميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل في مجال صناعة الأفلام لتعزيز تنافسية القطاع، حيث سيتم تخصيص 70 % من الميزانية لتطوير وإنتاج وتوزيع المحتوى، و30 % لتطوير البنية التحتية للقطاع على أن يتم فتح باب التقديم لطلب التمويل لاحقًا خلال هذا العام.

يُذكر أن صندوق التنمية الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم وتحفيز القطاع الثقافي النامي، والمشاركة في تمكين الإستراتيجية الثقافية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، ورفع جودة وسهولة الأعمال في القطاع الثقافي تعزيزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.