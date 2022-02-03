شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ثاني موطن لمدرسة «ألدينام» البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عقد شراكة مع «مجموعة ألدينام التعليمية»، التي تُعد إحدى أعرق المدارس البريطانية، لافتتاح أول مدرسة لها في مدينة الرياض.

وتفتح مدرسة «ألدينام» أبوابها للطلاب مطلع العام الدراسي المقبل، سبتمبر 2022، وستكون بذلك ثالث مدرسة عالمية تؤسس مقرًا لها في مدينة الرياض ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية للمدينة.

وتدشّن ألدينام في المرحلة الأولى مدرستها الابتدائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عامًا، ثم سيتبعها افتتاح مدرسة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عامًا.

من جهته، قال رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض م. مازن تمار: «نعمل في مدينة الرياض على بناء مستقبل واعد للجميع، حيث تتميز مدارس ألدينام بتراث مرموق والتزام بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم، كما تُعد جزءًا من المؤسسات التعليمية المتميزة عالميًا التي تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جلبها لتوفير مستوى عالمي من التعليم للمواطنين والمقيمين».

وأضاف: «تتمتع مدارس ألدينام بتاريخٍ عريق تملؤه الإنجازات، إضافة إلى أنها مدارس رائدة في تقديم منهج التدريس الشامل ونهج التعلّم الذي يمزج بين الأساليب التقليدية والحديثة بما يتماشى مع هدفنا المتمثّل في تزويد أبناء العاصمة بالمهارات اللّازمة استعدادًا للمستقبل الذي يستلزم الابتكار المستمر».

بدوره، قال السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون: «سيعمل افتتاح ألدينام على تعزيز مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاع التعليم»، مضيفا: «يُمثّل هذا التعاون ركيزة من ركائز العلاقة التعليمية الراسخة بين بلدينا، حيث سيقدم فرع مدرسة ألدينام في الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية، المنهج التعليمي البريطاني عالي الجودة والذي سيسهم في تطوير مهارات الطلاب للتميّز خلال مسيرتهم الأكاديمية وما بعدها».

فيما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألدينام في المملكة المتحدة المدير الفخري لمجموعة ألدينام التعليمية جيمس فاولير: «لطالما آمَنَت ألدينام بالتعليم الشامل، ويسُرّنا أن ننقل ذات الروح لمدينة الرياض، ونقدّم تجربة متكاملة بالفعل مع ألدينام المملكة المتحدة، والتي ستضمن للشباب السعودي وأبناء المُقيمين تلقي التعليم الأمثل».