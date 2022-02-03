شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أمن الطاقة أساسي لتحقيق النمو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - معالجة التغير المناخي تتطلب التمويل والاستثمار

الفالح: المملكة ترتكز على التحول الرقمي ومحاربة الصعاب

التقنية أساس السوق الاقتصادي والاختراع محور هام

الخريف: تكامل جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية

التميمي: تطوير خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين

رفع مستوى الشفافية عبر نشر نتائج البيانات

تمكين المستثمرين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق

6 منصات لمستقبل التقنية تضم 380 جلسة حوارية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن أمن الطاقة أمر أساسي لتحقيق النمو والازدهار ومواجهة تحديات المناخ؛ للوصول إلى الانتقال السلس بالقطاع.

انتقال سلس

وقال وزير الطاقة، خلال كلمته في أعمال المؤتمر التقني الدولي «ليب 22» تحت عنوان «التقنية من أجل تحول الطاقة»: القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل، ومع هذا الجيل لا أعتقد أن كلمة مستحيل ستكون في قاموسنا. وأضاف: إنه «دون أمن الطاقة لن يكون هناك انتقال سلس للطاقة.. ومعالجة التغير المناخي تتطلب كثيرا من التمويل والاستثمار والبرامج».

تطور اقتصادي

من جهته، أوضح وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن المملكة اليوم تختلف عما كانت عليه في الماضي، حيث كانت الشوارع من تراب، والسيارات أمرا جديدا وغريبا، مؤكدا أن التحول الحالي والتطور الاقتصادي جعل المملكة من الأهم والأولى في التطور. وأضاف: أرامكو تستخدم التقنية وتعمل منذ زمن في استخدام الحاسب الآلي في الربط بينها وبين المستثمرين، ما دفع المستثمرين لاستخدامه.

جيل طموح

وأشار إلى أن المملكة ترتكز على التحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد القادم، ونحن مع الجيل الحالي والتطور الذي يطمح إليه، وحلمه تحقق أمس وليس اليوم، عكس ما كان في السابق، حيث كانت الخطط والرسوم تأخذ وقتا للتطبيق والتنفيذ، مبينا أن سمو ولي العهد - يحفظه الله- يطمح في التطور والتغيير ومحاربة الصعاب.

تجديد واختراع

وذكر الفالح أن المملكة تعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والتجديد في الاختراعات محور أساسي لديها، وأن المملكة تمتلك أسرع إنترنت في العالم، وترتيبها الخامس في اقتصاديات عالمية تسبقنا، كما أن التقنية ستكون أساس السوق الاقتصادي، لذا ننصح الجميع بالاستثمار في عالم التقنية.

منصة ابتداء

وبدوره، أعلن وزير الصناعة بندر الخريف تدشين منصة «ابتداء»، لتعزيز تكامل أدوار جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يحقق تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويتوافق مع مستهدفات الحكومة الرقمية.

خدمات الاتصالات

وبيّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي أن جائزة أفضل تجربة للمستخدمين في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لعام 2021، تسعى إلى خلق منافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات في سبيل تحقيق رضا المستخدمين. وأشار إلى أن «هيئة الاتصالات» تتولى تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة تجربة المستخدمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بجودة الخدمة، وتسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطوير الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

دراسات مسحية

ولفت إلى أن معايير الجائزة تشمل مخرجات الدراسات المسحية لمؤشر رضا المستخدمين، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، وقياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

منصات وجلسات

ويتناول المؤتمر عبر 6 منصات لمستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية. وشهد المعرض عددا من العروض للتقنيات الجديدة التي تعرض لأول مرة. كما شهد إقبالا كبيرا من الزوار في مداخل المعرض التقني، حيث يعد أضخم مؤتمر ومعرض تقني يتناول مستقبل التقنيات وازدهار البشرية، وإيجاد الحلول المبتكرة لأبرز التحديات، ويأتي بمشاركة أكثر من 350 متحدثا من 40 دولة حول العالم. ورصدت جوائز منافسات الشركات الناشئة بقيمة مليون دولار، وتشارك بالمؤتمر التقني أكثر من 700 شركة عالمية وتقنية ناشئة، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار أصحاب رأس المال الجريء.