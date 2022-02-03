شكرا لقرائتكم خبر عن 4092 إصابة كورونا جديدة.. والحرجة تتجاوز الـ «1000» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 4092 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 4604 حالات، و1002 من الحالات الحرجة، وحالتي وفاة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 695217 إصابة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 649334 حالة، والحالات النشطة 36940 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8943 وفاة «رحمهم الله». ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.