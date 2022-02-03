شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق تعزز فرص التوظيف الحكومي.. والجائحة سرعت وتيرة العمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال القانوني إبراهيم الماحوزي: إن التعديلات التي طرأت على لائحة الموارد البشرية، تعزز من فرص التوظيف الحكومي عبر 4 طرق، وليس التعاقد فقط، منوهًا بالفقرات المضافة للمادة «208»، الخاصة بالواجبات الوظيفية للموظف العام، وهي الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني، وحفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته والعناية بها، وطلب الصيانة اللازمة لها وإعادة الأدوات والأجهزة الموجودة لديه بحكم طبيعة العمل متى طلب منه ذلك، والحضور إلى الجهة الحكومية إذا دعت الحاجة لذلك في حال عمل الموظف عن بعد، بما لا يتجاوز 10 أيام في الشهر.

وأشار إلى إضافة الفقرة «ب» للمادة «26»، والخاصة بشغل الوظائف والتي تضمنت أن يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد والتكليف والإعارة أو الاستعارة، ويتضح من ذلك إعطاء جهة الإدارة الصلاحية وفرصة شغل الوظائف بعدة طرق متنوعة تؤدي إلى زيادة معدل نسبة التوظيف بدلاً من قصرها على التعاقد فقط.

وأضاف: تطرقت كذلك إلى آلية إنهاء عمل الموظف عن بعد وإعارته لمقر وظيفته حضورياً في حالتين الأولى إذا تمت ترقية ونقل الموظف لوظيفة أخرى غير مشمولة بالعمل عن بعد أما الحالة الثانية عند صدور قرار بذلك من وزير الموارد البشرية، وأكدت الحفاظ على الإنتاجية عند العمل عن بعد، وتوفير الدعم التقني والفني، بالإضافة إلى متابعة الموظفين عن بعد.

وبين أن من التعديلات التي طرأت على اللائحة، إضافة عبارة «يجوز للوزير المختص إعفاء المبتعث من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة أو في القطاع الخاص». من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن الجائحة تسببت في تسريع تطبيق أسلوب العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي كذلك، في معظم الوظائف، وبعد ذلك تتجلى معرفة نوعية الوظائف التي يمكن تفعيل العمل عن بعد فيها، بشكل كامل أو جزئي مع إنتاجية عالية، ومنها الوظائف التقنية وغيرها، مضيفًا: سارعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث التشريعات للتعامل مع العمل عن بعد لجميع القطاعات واعتماده كأسلوب عمل مثل العمل بدوام كامل أو جزئي.أما ما يخص تعديلات الابتعاث، فأوضح أن السنوات العشر الأخيرة، شهدت بعث آلاف الموظفين للدراسة خارج المملكة، وذلك من وزارات مدنية وعسكرية وهيئات حكومية وغيرها، لذلك تم إلزامهم بعملهم نفس مدة ابتعاثهم في نفس الجهة التي بعثتهم، مع بعض الاستثناءات في حالات ضيقة.

ويبلغ إجمالي عدد المبتعثين من موظفي الجهات الحكومية إلى الجامعات خارج المملكة نحو 1246 مبتعثا، منهم 1021 مبتعثا من الذكور بنسبة 81.9%، فيما بلغ عدد الإناث 225 بنسبة 18.1%، وذلك خلال 5 أعوام من 1437 وحتى 1441 هـ.

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد المبتعثين لاستكمال الدراسة من العاملين في الوزارات السعودية 1042 «852 ذكور و190 إناث»، وبلغ المبتعثون من العاملين في الهيئات 43 ،42 من الذكور ومبتعثة واحدة، إضافةً إلى 14 مبتعثا من العاملين في الأمانات والبلديات بالمملكة، ومن العاملين في بقية الجهات الحكومية الأخرى نحو 147.

وبلغ عدد الجهات الحكومية التابع لها الموظفون، 54 جهة، منها 16 وزارة، و9 هيئات، و12 من الأمانات والبلديات، إضافة إلى 17 من الجهات الأخرى.