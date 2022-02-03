شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع إلى ردية شعرية بين شاعرين من الكويت والمملكة

انتقال الاهتمام بهذا الموروث إلى آفاق أرحب

رفع القيمة المعنوية والمادية للإبل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، أمس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء.

السلام الملكي

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر المهرجان، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ووصل بمعية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، ثم تليت آيات من القرآن الكريم.

دعم ورعاية

من ناحيته، نوه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين، بما يجده قطاع الإبل من دعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي شمل الإبل ومُلَّاكها بكرمه المعهود، ورعايته الكريمة، حين أمر بإنشاء «نادي الإبل»، الذي يعمل تحت إشراف وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

أجواء احتفالية

وأكد أن توجيهات سمو ولي العهد كان لها بالغ الأثر في انتقال الاهتمام بهذا الموروث الغالي على قلوبنا، إلى آفاقٍ أَرْحَب، رفعت من القيمة المعنوية والمادية للإبل، وجعلت لها سوقاً رائجةً، ووضعت الإبل في مكانتها التي تستحق، وصيَّرت التنافس بين مُلَّاك الإبل في ميادين المزاين ومضامير الهجن تنافساً شريفاً، في أجواءٍ احتفالية تسودها المحبة وروح الأخوة، والتعاون بين الجميع.

لمحة تاريخية

وقدم ابن حثلين لمحة تاريخية عن الإبل في الجزيرة العربية، وعلاقة الملك عبدالعزيز بها؛ فعلى ظهورها قاد -رحمه الله- مسيرته المباركة لتوحيد تراب هذا الوطن حتى أرسى دعائم الأمن؛ فأصبح الناس -بفضل من الله- في رغدٍ من العيش آمنين في أسرابهم، مشيراً إلى أن «الصياهد» كانت شاهدةً على إحدى انطلاقات جيش الملك عبدالعزيز في مسيرته المباركة.

طموحات وتطلعات

ورفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان باسمه ونيابة عن منسوبي النادي ومُلَّاك الإبل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما قدماه من دعمٍ كبير، واهتمامٍ منقطع النظير، يسمو بالطموحات والتطلعات إلى أعلى القمم.

ردية شعرية

عقب ذلك استمع سمو ولي العهد والحضور إلى ردية شعرية بين الشاعرين فالح العجمي من الكويت ومطلق المطيري من المملكة، ثم شاهد سموه والحضور عرض المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس في فئات «الوضح والصفر والشعل والمجاهيم»، والمنقيات الفائزة في سيف الملك فئتي «الشقح والحمر».

تكريم الفائزين

بعد ذلك تفضل سمو ولي العهد بتكريم صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الاقتصادية.

كما كرم سمو ولي العهد الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وذلك على النحو التالي: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز فئة «زمول مفتوح»، حمد بن جارالله البريدي فئة «زمول عام»، حمد بن غانم الكواري فئة «حيل عام»، تسلمها عبدالله بن غانم الكواري، وهجن البشاير فئة «حيل مفتوح»، تسلمها موسى بن علي الجحافي.

المراكز الأولى

كما تفضل سمو ولي العهد بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وذلك على النحو التالي: حمد بن عوضة بن علي المري «بيرق المؤسس- نخبة النخبة» فئة المجاهيم، دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس «بيرق المؤسس - نخبة النخبة - الفحل المنتج» فئة الصفر، عمير بن فهد بن شنار القحطاني «بيرق المؤسس - نخبة النخبة» فئة الوضح، فلاح بن سلطان بن عامر المطيري «بيرق المؤسس - شلفا ولي العهد - نخبة النخبة» فئة الشعل، حامد بن سعود بن سمار العتيبي «سيف الملك» فئة الشعل، خالد بن حمد بن راجح العجمي «سيف الملك» فئة الوضح، عبدالله بن فهد بن عبدالله الشريع «سيف الملك» فئة الصفر، تسلمها فهد بن عبدالله الشريع، عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي «سيف الملك» فئة الحمر، تسلمها نايف بن عبدالمحسن الراجحي، نغيمش بن فهد بن عبدالهادي العجمي «سيف الملك» فئة المجاهيم، هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري «سيف الملك - نخبة النخبة» فئة الشقح، إبراهيم بن عبدالله بن علي المهيدب «شلفا ولي العهد» فئة الشقح.

وشمل التكريم أحمد بن قعيد بن مرزوق المطيري «شلفا ولي العهد - كأس النادي» فئة الصفر، عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن سليم «شلفا ولي العهد» فئة المجاهيم، تسلمها تركي بن عبدالعزيز بن سليم، عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالكريم التويجري «شلفا ولي العهد» فئة الوضح، محمد بن عبدالله بن محمد العتيبي «شلفا ولي العهد - نخبة النخبة» فئة الحمر، صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير «الفحل المنتج» فئة الحمر و«كأس النادي» فئة الوضح، تسلمها صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد، مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك «الفحل المنتج» فئة الوضح، محمد بن عبد الله بن فهاد الدوسري «الفحل المنتج» فئة المجاهيم، و«الفحل المنتج» فئة الشقح، تسلمها سلمان بن عبدالله الدوسري، مطلق بن عبدالله بن مطلق الدوسري «الفحل المنتج» فئة الشعل، بندر بن صحن بن غنيم بن شويه «كأس النادي» فئة الشعل، رثوان بن بداح بن مناحي الدوسري «كأس النادي» فئة الشقح، فرج بن هادي بن فرج المري «كأس النادي» فئة المجاهيم، هلال بن بجاد العتيبي «كأس النادي» لون الحمر، راعي الشداد: دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس.

تكريم الرعاة

كما كرم سمو ولي العهد الرعاة، وهم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، محمد بن يوسف ناغي، مجموعة محمد بن يوسف ناغي، تركي بن سالم أبوثنين، الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، نبيل بن عبدالله بن عبدالرحمن الجامع، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم العمر، الخطوط الجوية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، الاتصالات السعودية «STC»، عمار عبدالواحد فالح الخضيري، البنك الأهلي السعودي، محمد بن عبدالإله بن عبدالرحمن الخريجي، العربية للإعلانات الخارجية، عمر بن عبدالعزيز الجاسر، العربية للعود، سليمان عبدالله القاسم، شركة مصنع هني للمياه الصحية، محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف، أراسكو.

حضور الحفل

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

أجواء احتفالية تسودها المحبة وروح الأخوة والتعاون

تنافس شريف بين ملّاك الإبل في ميادين المزاين والهجن