شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 380م3 مخلفات بالصرار في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الصرار خلال أسبوع، 380م3 من أنقاض البناء والمخلفات، بعدد من المواقع في المحافظة، وذلك ضمن معالجة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مناطق متعددة بالمحافظة، والمراكز التابعة لها.

وأكد رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع التعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى يمكن الوصول إلى بيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات وغيرها.

ونوه إلى عملية التشديد على الرقابة اللاحقة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على مَن يتسبب في هذه التشوهات.