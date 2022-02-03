شكرا لقرائتكم خبر عن دهان وصيانة 7800 متر أرصفة بالقليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت بلدية «القليب» خلال 3 أشهر من دهان 5700 متر طولي لأرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية، وصيانة 1930م2 للجزر الوسطية والأرصفة المتضررة، وإصلاح 2100م2 لحفر وتشققات الشوارع، وإزالة 60م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، وذلك ضمن حملة تحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري، التي تقودها أمانة المنطقة الشرقية

وأوضح رئيس بلدية «القليب» م. محسن الشرافي، أنه جرى خلال تلك المدة استبدال 70 حاوية نظافة في مختلف الأحياء السكنية، وتنظيف الأراضي الفضاء والساحات العامة من المخلفات وقص الحشائش وتنسيق المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن برنامج معالجة التشوه البصري يهدف لتحقيق عناصر برنامج تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وقال إن البلدية بكامل كوادرها البشرية بالإدارات ذات الاختصاص ومقاولي البلدية، بالإضافة إلى الفرق التطوعية، تسعى لرفع نسب ومعدلات الإنجاز في الهجر التابعة لبلدية القليب كافة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من البلدية.

ودعا رئيس البلدية الأهالي للتعاون والمساهمة مع البلدية في تحقيق أهداف البرنامج، وذلك من خلال الإبلاغ عن التشوهات البصرية عن طريق برنامج «بلدي» أو مركز البلاغات 940.