شكرا لقرائتكم خبر عن 687 ألف مستفيد من برامج التطوع الصحي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت صحة الشرقية عن إجمالي استفادة 687820 من البرامج التطوعية، خلال العام الماضي، بمعدل 221632 ساعة في القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة 2367 متطوعًا ومتطوعة.

وأكدت أنها نفذت حملات متنوعة في المنشآت الحكومية والخاصة والمرافق العامة والمؤسسات غير الربحية، مبينة أن عدد الفرص التطوعية بلغت 91 فرصة في مجالات عدة منها الأبحاث الطبية والدراسات الميدانية والفحص والتقصي والفرز البصري والخدمات الصحية والمساندة.