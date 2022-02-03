شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 227 سيارة مهملة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف، 227 سيارة تالفة ومهملة، وإحالة 113 أخرى للمرور، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 إلى 31 يناير 2022.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال تلك الفترة، الإفراج عن 59 سيارة، إضافة إلى تحرير 113 مخالفة، فيما بلغت قيمة المخالفات المسددة 14400 ريال، بينما بلغ عدد السيارات المسجلة بالنظام 1478 مركبة.

وأكدت مواصلة خططها لإزالة المشوهات البصرية كافة، وتنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري، داعية الجميع إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي مخالفات.