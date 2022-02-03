شكرا لقرائتكم خبر عن رياح سطحية وأمطار متوسطة على الشرقية حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية تقلبات جوية تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال النهار، بدءا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، وتتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة، مع فرصة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

أتربة وغبار

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ (اليوم): يتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ومن المتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال النهار من اليوم الخميس إلى السبت، على مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، وتمتد لتشمل مناطق: «الشرقية، القصيم، الرياض، نجران».

تساقط الثلوج

وأضاف: لا يستبعد أن تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، مع فرصة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة، على أجزاء من مناطق «تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل»، وكذلك على مرتفعات مناطق «عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة»، وتشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد لتشمل مناطق القصيم، والأجزاء الشمالية لمنطقتي «الرياض، الشرقية».

انخفاض الحرارة

وأكمل: تعاود درجات الحرارة الانخفاض وتكون الصقيع يومي السبت والأحد على مناطق: «تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة»، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين «صفر مئوي إلى 6 درجات مئوية».