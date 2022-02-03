شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الفعاليات السياحية تسهم في استمرار التنمية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مهرجان «كلنا الخفجي» في نسخته التاسعة، بحضور محافظ الخفجي محمد الهزاع، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان.

وأكد سموه أهمية الفعاليات السياحية في استمرار العملية التنموية بالمنطقة، وخلق فرص موسمية للأسر المنتجة، وأبناء وبنات المحافظة، للمشاركة في هذه المهرجانات، وتوفير برامج ترفيهية لأبناء وبنات المحافظة وزائريها.

من ناحيته، رفع محافظ الخفجي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر ومتابعته لكافة البرامج والأنشطة في المحافظة، مبينا أن المهرجان يشهد تنوعا في فعالياته، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، أبرزها شركة أرامكو لأعمال الخليج، وأمانة المنطقة الشرقية، وشرطة محافظة الخفجي، والدفاع المدني، وعدد من الجهات المشاركة.

فيما استعرض المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي فعاليات المهرجان المتنوعة، التي تتخللها عروض ترفيهية لفرقة خواطر الظل العالمي، وعروض السيرك العالمي، وفعاليات ترفيهية للكبار والأطفال، وأركان الأسر المنتجة.

حضر التدشين أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو لأعمال الخليج م. علي العجمي.

وتسلم سمو أمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية من أهالي الخفجي وإدارة المهرجان، قدمها نيابة عنهم محافظ الخفجي، وكرم سموه الجهات الراعية والداعمة.