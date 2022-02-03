عاجل | شركات لتحديث المجال الجوي

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بأنشطة الاستشارات الأمنية، والإدارية، والمالية، والقانونية، لتنفيذ مشروع المفهوم المستقبلي للمجال الجوي السعودي، والذي يهدف إلى تطوير وتحديث المجال الجوي السعودي وخطة الملاحة الجوية الوطنية ورفع مستوى السلامة والطاقة الاستيعابية والكفاءة التشغيلية ومرونة وانسيابية حركة الملاحة الجوية لمواكبة النمو في حركة النقل المتوقعة بمنطقة الشرق الأوسط، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. مطارات مستهدفة بالمشروع 01 الدوادمي 02 وادي الدواسر 03 الرياض 04 جدة 05 الطائف 06 رابغ 07 المدينة المنورة 08 الباحة 09 شرورة 10 نجران 11 جازان 12 عرعر 13 طريف 14 رفحاء 15 حائل 16 الوجه 17 القريات 18 تبوك 19 أبها 20 الدمام 21 الأحساء 22 حفر الباطن 23 القيصومة 24 عنيزة 25 بريدة 26 العلا 27 ينبع 28 بيشة 29 دومة الجندل 30 ضباء 31 بجدة 32 البدع



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