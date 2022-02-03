القبض على 30 مخالفا لنظام أمن الحدود

صرَح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، قبضت على 30 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بإحدى الاستراحات التي أتخذت مقرّاً لإيوائهم من قبل مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة وادي الدواسر.

جرى إيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.