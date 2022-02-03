وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود

صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: «بيان من الديوان الملكي»

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيصلى عليه ـإن شاء اللهـ يوم غدٍ الخميس الموافق 2 / 7 / 1443، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.