القبض على مواطن نشر إعلانات وهمية

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه بعد نشره إعلانات وهمية لبيع أجهزة إلكترونية عبر أحد المواقع، وهو مواطن، تم إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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